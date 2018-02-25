В аэропортах Москвы задержано и отменено более 20 рейсов

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В московских аэропортах задержаны и отменены более 20 рейсов. По данным сервиса "Яндекс.Расписания", 18 рейсов отменено в аэропорту "Домодедово", еще один задержан. В "Шереметьево" задержали четыре рейса, во Внуково - два.

Более 20 рейсов отменены и задержаны в московских аэропортах. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на сервис "Яндекс.Расписания".

По его данным, в аэропорту "Домодедово" отменены 18 рейсов, еще один задержан. Четыре рейса задержаны в "Шереметьево", два - во "Внуково".