10:44, 25 февраля 2018

В аэропортах Москвы задержано и отменено более 20 рейсов

Теги:  Общество  аэропорт  задержка  москва

В московских аэропортах задержаны и отменены более 20 рейсов. По данным сервиса "Яндекс.Расписания", 18 рейсов отменено в аэропорту "Домодедово", еще один задержан. В "Шереметьево" задержали четыре рейса, во Внуково - два.

Более 20 рейсов отменены и задержаны в московских аэропортах. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на сервис "Яндекс.Расписания". 

По его данным, в аэропорту "Домодедово" отменены 18 рейсов, еще один задержан. Четыре рейса задержаны в "Шереметьево", два - во "Внуково".

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