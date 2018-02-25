Российские спортсмены пройдут на закрытии Олимпиады под нейтральным флагом

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Российские спортсмены на закрытии Олимпиады в Пхенчхане будут идти под нейтральным флагом. Как пояснили в Олимпийском комитете России, такое решение было принято из-за двух нарушений антидопинговых правил, допущенных россиянами в ходе Игр в Корее.

Российские спортсмены на закрытии Олимпиады в Пхенчхане пройдут под нейтральным флагом. Временное отстранение Олимпийского комитета России сохранится. Об этом говорится в официальном заявлении ОКР.

"Причиной такого решения стали два нарушения антидопинговых правил, которые были допущены нашими спортсменами в ходе Игр", - пояснили в комитете.

В то же время, специальная группа Международного олимпийского комитета, которая определяла правила участия российских спортсменов в Играх и следила за их соблюдением, констатировала, что все условия со стороны сборной Олимпийских спортсменов из России были выполнены, а случаи с допингом нельзя отнести к системным нарушениям.

"Исполком МОК проголосовал за то, чтобы снять временную дисквалификацию с Олимпийского комитета России автоматически после того, как будет завершена проверка всех допинг-проб, взятых во время Олимпийских игр и, разумеется, при отсутствии положительных проб. На процедуру проверки уходит по регламенту до 72 часов", - отметили в ОКР.

В Олимпийском комитете России рассчитывают, что членство в МОК будет восстановлено в течение ближайших нескольких дней. В комитете отметили, что приоритетом организации является статус страны и интересы российских спортсменов.

"В свете сложившейся ситуации считаем, что восстановление прав ОКР и всех российских атлетов будет главным итогом завершающихся сегодня Олимпийских игр", - подчеркнули в ОКР.