В 35 регионах России началось досрочное голосование на выборах президента

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В 35 российских регионах началось досрочное голосование на выборах президента. В нем участвуют те, кто проживает и работает в отдалённых и труднодоступных районах страны.

Досрочно проголосуют полярники и моряки, которые 18 марта будут в экспедиции или в плавании, отметил "ТВ Центр". К избирателям добираются на снегоходах, лодках и вертолётах. А уже в конце следующей недели проголосовать смогут и в тех странах, где нет российских посольств и консульств, а также, если дипведомства находятся слишком далеко. Однако желающих принять участие в досрочных выборах становится всё меньше. В этом году значительно упростилась процедура голосования по месту пребывания. Избирателю нужно лишь уведомить об этом ЦИК.