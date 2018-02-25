Совбез ООН принял резолюцию о перемирии на территории Сирии

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Совет Безопасности ООН принял резолюцию по прекращению огня в Сирии. Перемирие должно вступить в силу без промедления на всей территории страны, чтобы как можно быстрее начать эвакуацию раненых и тяжело больных, а также обеспечить доставку гуманитарной помощи. Над текстом документа работали долго. Напряжённые переговоры в Совбезе шли на протяжении 10 дней.

Террорист-смертник пытался прорваться через блокпосты в пригороде Дамаска, рассказал "ТВ Центр". Солдаты открыли огонь из крупнокалиберного пулемета, в результате чего сдетонировала взрывчатка, которой был набит джихад-мобиль. Смертник собирался совершить теракт во время вечерней молитвы и направлялся к мечети. Накануне боевики из Восточной Гуты объявили, что вышли на связь с представителями так называемых спящих ячеек террористов в столице Сирии и планируют многочисленные теракты.

Накаленная ситуация в Восточной Гуте главная тема и в Совбезе ООН. Там на протяжении десяти дней обсуждали резолюцию Швеции и Кувейта. В первоначальном варианте документ был больше похож на ультиматум, поэтому Россия предложила внести ряд поправок. В итоге накануне резолюцию приняли единогласно. Хотя Москву все равно обвинили в затягивании голосования.

"Мы опаздываем с реагированием на кризисную ситуацию. Россия призвала отложить рассмотрение резолюции в четверг, призвала провести открытое заседание по гуманитарной ситуации в Сирии. Тогда 14 членов Совет Безопасности уже были готовы обеспечить прекращение огня, однако Россия вновь подорвала проведение голосования", - заявила постпред США в ООН Ники Хейли.

"Вместо того, чтобы расточать красноречия по поводу России, я кстати в следующий раз посчитаю, сколько раз посол Хейли упомянула имя России, мы настаиваем на скорейшем прекращении оккупационных замашек так называемой коалиции. У нас заняло так много времени согласование резолюции, потому что мы не поддерживаем заложенную в ней директивную схему немедленного прекращения режима боевых действий на достаточно длительный срок. Просто потому что в таком виде это невыполнимо", - отметил российский постпред при ООН Василий Небензя.

Теперь все стороны должны прекратить боевые действия на 30 дней. Это позволит доставить гуманитарную помощь населению и эвакуировать раненых. При этом на запрещенные группировки решение не распространяется. И Россия не допустит произвольной интерпретации этих условий.

"В резолюции четко прописано, что ее действия не распространяются на военные действия против ИГИЛ, "Джабхат ан-Нусры" и других связанных с Аль-Каидой организаций и прочих террористических группировок, признанных таковыми Советом безопасности. Эта борьба будет продолжена. Призываем международных игроков к плотной координации в этом вопросе, в том числе с сирийскими властями", - подчеркнул Небензя.

В подобных вопросах Запад предпочитает не консультироваться с Дамаском. Вместо этого Вашингтон и его союзники под видом борьбы с терроризмом решают свои геополитические вопросы.

"Правительства этих стран – США, Соединенного Королевства и Франции – должны прекратить разрабатывать так называемые стратегические планы, которые напоминают о колониальных временах. Например, по разделению Сирии. Они именно так и поступили – собрались в Вашингтоне и договорились о разделе Сирии в течение года. Они должны прекратить претворять в жизнь какие-то стратегические планы, результатом чего является распространение терроризма", - заявил постпред Сирии в ООН Башар Джаафари.

В Восточной Гуте и сейчас остаются несколько тысяч вооруженных боевиков. Еще больше мирных жителей, которые не смогли покинуть опасную зону. Теперь у международных организаций появилась возможность разрешить этот гуманитарный кризис.

Никита Васильев, "ТВ Центр"