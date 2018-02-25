В Риге прошел митинг в защиту русского языка в латышских школах

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В Риге более трёх тысяч человек вышли на митинг в поддержку русских школ. Участники акции выступили против новой реформы образования. Несмотря на массовые протесты, парламент Латвии уже поддержал законопроект в первом чтении. Если документ всё же примут, то через два года все уроки будут проходить только на государственном латышском языке.

Несмотря на достаточно морозный день, около трех тысяч человек собрались в центре Риги на митинг против перевода школ нацменьшинств на латышский язык, рассказал "ТВ Центр". В толпе и пенсионеры, и школьники, и мамы с детьми. Место было выбрано весьма символичное – у памятника латышскому поэту Янису Райнису. Он выступал за свободную и многонациональную страну. Об этом же говорили и протестующие.

Организаторы митинга – активисты штаба защиты русских школ, партии "Русский союз Латвии", Латвийского комитета по правам человека , Русской общины Латвии. Поводом для акции стало 229-летие первой русской школы, появившейся по указу Екатерины ll на территории, которая только век спустя стала называться Латвией.

На этой неделе латвийский сейм одобрил перевод обучения в школах нацменьшинств на латышский язык с 1 сентября 2019 года. При этом, в стране, где 40 процентов населения – русскоязычные, русский язык имеет лишь статус иностранного. По Латвии прокатилась целая волна митингов. Некоторые, как этот, не обошлись без провокаций. В толпе нашлись недовольные тем, что выступающие на сцене используют русский язык, а не латышский.

За защитой своего права на образование на родном языке протестующие собрали подписи под обращением. Его передадут в Еврокомиссию, ЮНЕСКО, ПАСЕ и ООН. В письме – просьба к международным организациям призвать латвийские власти к соблюдению прав человека в отношении нацменьшинств.

Лилия Акиньшина, Андрей Грис, "ТВ Центр"