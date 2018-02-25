Фильм Германа-младшего "Довлатов" взял приз берлинского кинофестиваля

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Российский фильм Алексея Германа-младшего "Довлатов" получил приз Международного берлинского кинофестиваля за выдающийся художественный вклад.

Награды удостоилась художник-постановщик Елена Окопная, рассказал "ТВ Центр". По мнению жюри, ей удалось в мельчайших подробностях воссоздать интерьеры и костюмы 70-х годов. На фестивале была отмечена и еще одна отечественная лента. Приз зрительских симпатии получил фильм Тимура Бекмамбетова "Профиль". Основную награду "Золотого медведя" в этом году взял румынский фильм "Не прикасайся".