В Москве прошла церемония награждения премии "Отец года"
В Москве наградили победителей всероссийской премии "Отец года". В нашей стране конкурс прошёл в четвертый раз.
Участниками конкурса стали мужчины, которые развивают социальные проекты в сфере воспитания детей, рассказал "ТВ Центр". В своих городах они создают группы активных отцов, и вместе занимаются такими вопросами как безопасность в школах, наставничество, помощь детям-сиротам и многое другое. Главная цель конкурса – поиск и поощрение таких проектов по всей стране.