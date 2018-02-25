В Москве отметили Новый год по лунному календарю
Теги: Общество праздник москва бурятия новый год
В Москве отметили Сагаалган. Это Новый год по лунному календарю, который празднуют буряты и некоторые другие коренные народы России. Его название переводится как "белый месяц".
Это один из самых почитаемых и светлых дней в бурятском календаре, символ обновления и наступления весны, пояснил "ТВ Центр". В Большом зале Российской академии наук организовали традиционные игры для детей, конкурс национального костюма и показ моделей современных дизайнеров из Улан-Удэ. А завершился вечер выступлением бурятского театра "Байкал".