В Британии отменили традиционные гонки улиток из-за спячки участников

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Курьезный случай на традиционных гонках улиток в Великобритании. Соревнования пришлось отменить из-за того, что участники забега впали в спячку.

В этом году организаторы соревнований решили не ждать наступления лета и провести состязания уже сейчас, рассказал "ТВ Центр". Но не учли, что из-за холодов и недостатка солнечного света биологические часы моллюсков замедляются.

По словам зоологов, расшевелить раньше времени вялых конкурсантов невозможно. Поэтому марафон всё же перенесли. Он стартует, когда все участники придут в форму. На них возлагают большие надежды. Ещё никому до сих пор не удавалось обновить мировой рекорд, который в 1995 году установил самый титулованный моллюск Арчи. Улитка преодолела дистанцию в 33 сантиметра за 2 минуты и 20 секунд.