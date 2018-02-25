Путин поздравил главного тренера хоккейной сборной с победой на Олимпиаде

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Президент России Владимир Путин поздравил главного тренера российской сборной по хоккею Олега Знарка с победой на Олимпиаде в Пхенчхане. По словам самого наставника сборной, после победы ему также позвонили председатель правительства Дмитрий Медведев и глава Олимпийского комитета России Александр Жуков.

Президент России Владимир Путин поздравил главного тренера сборной по хоккею Олега Знарка с победой на Олимпиаде. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на наставника российской команды.

"После матча на лавке мне звонил Владимир Владимирович, Медведев и Жуков. Было очень приятно, поздравляли. Служу России", - сказал Знарок.

Тренер отметил, что команда уже знала, что по решению МОК российские спортсмены не смогут пройти под национальным флагом на церемонии закрытия Игр.

"Мы это понимали, поэтому спокойно к этому относились. Россия в нас верит. У нас на этой Олимпиаде была именно команда - один за всех и все за одного, и мы выступили именно командой", - отметил он.

Российская сборная в финальном матче олимпийского турнира обыграла команду Германии в дополнительное время со счетом 4:3. Победа на Олимпиаде стала для сборной России первой в истории ее участия в турнире. Последний раз российские хоккеисты брали золото Игр в 1992 году в составе Объединенной команды, которая также выступала под олимпийским флагом.