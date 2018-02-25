Собянин поздравил хоккейную сборную с олимпийским золотом

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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил российских хоккеистов и тренерский состав сборной с победой в олимпийском турнире. Глава города выразил благодарность спортсменам и их наставникам, назвав их настоящими героями.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил хоккейную сборную с победой в олимпийском турнире. Об этом он написал на странице в соцсети "ВКонтакте".

Российская сборная в финальном матче олимпийского турнира обыграла команду Германии в дополнительное время со счетом 4:3. Победа на Олимпиаде стала для сборной России первой в истории ее участия в турнире. Последний раз российские хоккеисты брали золото Игр в 1992 году в составе Объединенной команды, которая также выступала под олимпийским флагом.