МИД прокомментировал принятую СБ ООН резолюцию о перемирии в Сирии

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В Министерстве иностранных дел России прокомментировали принятие Советом безопасности ООН резолюции о перемирии на территории Сирии. В ведомстве назвали принципиально важным то, что удалось не допустить одобрения подписанным документом директивной схемы прекращения огня.

Россия поддержала резолюцию Совета безопасности ООН после включения в документ основных замечаний российской стороны. Об этом сообщили в пресс-службе российского МИД.

"Принципиально важно, что удалось не допустить одобрения резолюцией продавливавшейся западными членами Совета директивной, а потому нереалистичной схемы установления перемирия – теперь документ побуждает именно стороны конфликта к скорейшему прекращению боевых действий, выполнению ранее согласованных договоренностей на этот счет и переговорной работе по общей деэскалации и установлению гуманитарных пауз на всей территории страны", - отметили в ведомстве.

В МИД отметили, что добиться перемирия на территории Сирии предписаниями Совбеза невозможно без конкретных договоренностей между сторонами конфликта. Москва рассчитывает, что зарубежные страны, поддерживающие сирийские антиправительственные формирования, выполнят свои обязательства и обеспечат прекращение огня своими подопечными.

"Будем за этим внимательно следить. Может быть, кто-то этого и не знал либо намеренно игнорировал, но переговоры о прекращении огня с боевиками в восточной Гуте велись, однако они отвергли все предложенные им варианты. Более того, они отказались выпустить мирных граждан, которых используют в качестве "живого щита", из подконтрольных им районов, препятствовали работе гуманитарных коридоров", - говорится в заявлении МИД.

Российская сторона удовлетворена тем, что Совбез отметил работу, которую ведут Россия, Турция и Сирия в качестве стран-гарантов переговорного процесса в Астане. Принятая СБ ООН резолюция не распространяется на запрещенные в России террористические организации "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра". Борьба с этими группировками будет продолжена.

"Важно, что резолюция призывает в неотложном порядке ускорить на всей территории Сирии гуманитарную деятельность, связанную с разминированием. Подтверждается требование о демилитаризации медицинских учреждений, школ и других гражданских объектов, в которых, как мы знаем, группировки боевиков зачастую размещают свои военные позиции", - пояснили в российском МИД.

Как отметили в ведомстве, Россия после принятия резолюции Совбеза будет жестко пресекать попытки дополнительно "разжечь антироссийскую и антисирийскую истерию" и помешать процессу политического урегулирования сирийского конфликта. Как гарант процесса в Астане и ответственный член международного сообщества Россия продолжит работать со всеми сирийскими сторонами в интересах скорейшего перемирия в Сирии.