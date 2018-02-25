Воскресенье стало самым холодным днем с начала зимы в Москве

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В Москве 25 февраля стало самым холодным днем с начала зимы. Как сообщили в Гидрометцентре России, по состоянию на 9:00 была зафиксирована температура 18,8 градуса ниже нуля. Ранее температурный минимум был зафиксирован в ночь на 23 февраля. Тогда температура опустилась до 18,4 градуса мороза.

Воскресенье стало самым холодным днем с начала зимы в столице. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр России.

Главная метеостанция города на ВДНХ в 9:00 зафиксировала температуру 18,8 градусов ниже нуля. Ранее температурный минимум был достигнут в ночь на 23 февраля. Тогда столбик термометра опустился до 18,4 градуса мороза.

Абсолютный исторический минимум для 25 февраля был зафиксирован в Москве в 1987 году. Тогда температура воздуха опустилась до 20,3 градуса ниже нуля.