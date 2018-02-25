В Москве за организацию наркопритона задержали безработную женщину

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На юго-востоке Москвы полиция выявила и ликвидировала наркопритон. Как сообщили в пресс-службе столичного управления МВД, 43-летняя безработная предоставляла свою квартиру наркозависимым для употребления запрещенных веществ. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемая задержана.

Полицейские выявили и ликвидировали наркопритон на юго-востоке столицы. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на управление МВД города.

"Участковые уполномоченные полиции района Выхино-Жулебино выявили наркопритон на улице Ташкентская. Полицейские установили, что 43-летняя неработающая хозяйка квартиры периодически предоставляла помещение для потребления запрещенных веществ наркозависимым людям", - говорится в сообщении.

Как отметили в МВД, в ходе осмотра в квартире было обнаружено множество использованных шприцев, а также специально подготовленная тара для приготовления раствора. Полиция возбудила уголовное дело об организации притона. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.