Февральские морозы не помешали праздничным выходным москвичей

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До наступления календарной весны остаётся всего несколько дней, а в столичный регион нагрянули морозы, причём самые лютые за зиму. Дошло до того, что синоптики вынуждены были объявить оранжевый уровень опасности погоды, а городские службы перевели на усиленный режим работы. Пока энергетики и транспортники держат ситуацию под полным контролем, москвичи - получают удовольствие. Мороз и солнце - редкое сочетание для нынешней хмурой зимы.

Синоптики, вот уж который день пугают жителей столицы – город, мол, в зоне холода, температура ниже нормы градусов на 15. Впору прятаться по теплым квартирам, но москвичи не усидели дома в эти праздничные выходные, отметил "ТВ Центр". Яркое солнце, отсутствие ветра – пусть и холодно, но такой и должна быть настоящая русская зима.

Морозную погоду эти люди ожидали с нетерпением. Перед погружением обычный ритуал – подготовка проруби. Члены клуба "Моржи столицы" ручными ледорезами расчистили дорожку длиной в 40 метров, чтобы не просто нырнуть – для настоящих заплывов.

Выпиливали окрепший лед частями. Специальными колунами льдины отделили, чтобы потом от них избавиться. На вырубку всей трассы у команды моржей ушло часа полтора. Но дождаться общей команды к старту многим не по силам. Еще не смолкли звуки ледорезов, а подготовка к заплывам уже началась.

Чистое небо, яркое солнце, крепкие морозы, температура воздуха минус 17, толщина льда в Строгинском затоне 21 сантиметр – такую погоду моржи считают идеальной. Они плавают, ныряют с головой и, похоже, не спешат на берег.

На горнолыжных трассах в прямом смысле не протолкнуться. Розовощекие малыши, не исключено – будущие звезды большого спорта, едва научившись ходить – готовы осваивать непростую технику лыжного слалома. Им в минус 15 просто жарко.

В столичных парках наплыв гостей. По склонам замерзших прудов Воронцовской усадьбы несутся вниз скоростные ватрушки. По расчищенным дорожкам гуляют семьи с колясками. Оказалось, обещанные крепкие морозы москвичей не испугали.

На Мольберте художника – февральский пейзаж. Осталось дорисовать лишь фигурки любителей подледного лова. Данила в свои тринадцать настоящий рыбак. Говорит, что в Воронцовском пруду можно поймать даже щуку. А пока клева нет, можно согреться глотком горячего чая.

Бывалые утверждают, у зимней рыбалки, пусть и в самые крепкие морозы, есть, однозначно, свой характер. Она сравнима с медитацией – не то, что шумным жарким летом. Не стоит забывать зимой лишь несколько несложных правил: одежда теплая, перчатки, сапоги, напиток в термосе – горячий, да настрой, чтоб обрести спокойствие и радость.

Андрей Сидоренко, Александр Ивановский, Сергей Давидяк, "ТВ Центр"