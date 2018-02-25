Северная Корея заявила о готовности к переговорам с США

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Представитель делегации КНДР на встрече с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином заявил о готовности Пхеньяна к переговорам с Вашингтоном. Южнокорейский лидер отметил, что диалог США и КНДР необходимо провести в ближайшее время, в том числе для улучшения отношений Севера и Юга и урегулирования вопросов Корейского полуострова в целом.

Северная Корея готова к переговорам с США. Об этом заявил представитель северокорейской делегации на встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

"Делегация Северной Кореи согласилась с тем, что отношения КНДР и США должны развиваться вместе с отношениями Южной и Северной Корей, отметив достаточную готовность провести диалог между Северной Кореей и США", - передает слова представителя администрации южнокорейского президента Чонг Ва Дэ агентство Yonhap.

Президент Южной Кореи отметил, что переговоры США и КНДР необходимо провести в ближайшее время. По его мнению, это должно помочь в улучшении отношений Северной и Южной Корей и урегулировании вопросов Корейского полуострова в целом.