Олимпийский флаг передан мэру Пекина

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Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах передал олимпийский флаг мэру Пекина. Церемония передачи состоялась во время закрытия XXIII Олимпиады в Пхенчхане. Игры в Пекине состоятся в 2022 году. Бах поблагодарил спортсменов за соревновательный дух и справедливую игру.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах передал олимпийский флаг мэру Пекина Чэнь Цзинину. Как сообщил ТАСС, церемония состоялась во время закрытия XXIII Олимпийских игр в Пхенчхане.

Мэр Пхенчхана вернул флаг Олимпиады Баху, после чего глава МОК передал его мэру столицы будущей зимней Олимпиады. Президент олимпийского комитета поблагодарил спортсменов и организаторов Игр в Южной Корее.

"Олимпийские игры в Пхенчхане стали Играми новых горизонтов. Мы протягиваем руку всем, кто хочет присоединиться к нам в будущем", - отметил Бах.

Олимпийские игры в Пхенчхане завершились в воскресенье. Российская сборная завоевала на Играх 17 медалей, из которых две - золотые. Таким образом, команда России разместилась на 13-м месте в неофициальном медальном зачете. Первой стала Норвегия с 14 золотыми медалями. Всего норвежцы завоевали 39 медалей.

Во время шествия спортсменов на закрытии Олимпиады российские спортсмены шли под олимпийским флагом, который нес волонтер. Пройти с национальной символикой россиянам не позволили, так как членство Олимпийского комитета России в МОК пока не восстановлено. Причиной этому стали два нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами. Членство ОКР в МОК будет восстановлено автоматически после проверки всех проб российских атлетов с Олимпиады в Пхенчхане.