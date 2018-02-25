На шествии памяти Бориса Немцова в Москве собрались 4,5 тысячи человек

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В московском управлении МВД сообщили, что в шествии памяти Бориса Немцова в центре города принимают участие около 4,5 тысячи человек. В ведомстве отметили, что порядок на мероприятии обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии.

В шествии памяти Бориса Немцова участвуют около 4,5 тысячи человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"В центре столицы проходит согласованное властями Москвы шествие, в котором принимают участие около 4500 человек. Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка", - говорится в сообщении.