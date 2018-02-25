Путин обсудил ситуацию в Сирии с Макроном и Меркель
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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой Франции Эмманюэлем Макроном. Стороны обсудили ситуацию в Сирии, в частности обеспечение гуманитарного доступа в Восточную Гуту. Лидеры России, Германии и Франции выразили удовлетворение в связи с принятием резолюции СБ ООН о перемирии в САР.
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и лидером Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Стороны обсудили ситуацию в Сирии в контексте гуманитарной обстановки в Восточной Гуте.
"Выражено удовлетворение тем, что благодаря совместной конструктивной работе удалось согласовать и принять 24 февраля 2018 года резолюцию Совета Безопасности ООН 2401. Отмечена важность продолжения общих усилий в интересах полной и скорейшей имплементации положений резолюции", - отметили в Кремле.
Путин рассказал коллегам о практических шагах России по эвакуации мирных жителей Сирии, доставке гуманитарных грузов и оказанию медицинской помощи пострадавшим. Российский лидер обратил внимание на то, что приостановка военных действий в САР не распространяется на операции против террористов. Стороны договорились активизировать обмен информацией по сирийскому вопросу.
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