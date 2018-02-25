В Строгине водитель автомобиля спровоцировал ДТП с трамваем

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В результате столкновения легкового автомобиля с трамваем в Строгине были повреждены контактные сети. По данным Мосгортранса, аварию спровоцировал водитель автомобиля. В настоящее время трамвайное движение на пересечении улиц Таллинской и Маршала Катукова восстановлено.

В районе Строгино в Москве легковой автомобиль столкнулся с трамваем. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгортранса.

Авария произошла на пересечении улиц Маршала Катукова и Таллинской. По данным Мосгортранса ДТП спровоцировал водитель автомобиля.

"По предварительным данным, водитель машины при совершении поворота не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с общественным транспортом", - сказали в пресс-службе.

В результате аварии никто не пострадал, однако были повреждены контактные сети, в результате чего трамвайное движение было приостановлено. Движение по маршруту осуществляли автобусы. Как сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на Мосгортранс, в настоящее время движение трамваев восстановлено.

"Восстановлено трамвайное движение после ДТП на пересечении улиц Таллинской и Маршала Катукова. По маршрутам трамвая временно работали автобусы", - сообщили в Мосгортрансе.