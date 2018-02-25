Кадырову и Бастрыкину запретили въезд в Латвию

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин попали в список лиц, которым запрещен въезд в Латвию. Всего въезд в страну был запрещен 49 лицам, связанным с "делом Магнитского".

Главе Чечни Рамзану Кадырову и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину запретили въезд в Латвию. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на латвийские СМИ.

В четверг министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сообщил о запрете на въезд в страну 49 лицам, связанным с "делом Магнитского". Ранее сейм призвал правительство ввести санкции в отношении этих лиц.

Помимо Кадырова и Бастрыкина в список попал Андрей Луговой - бывший сотрудник российских спецслужб, подозреваемый прокуратурой Великобритании в убийстве экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко.