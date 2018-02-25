Из ТЦ "Охотный ряд" эвакуировали более 4 тысяч человек

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Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в торговом центре "Охотный ряд". Как сообщил источник в экстренных службах, эвакуированы более четырех тысяч человек. На месте работают кинологи и городские службы.

Из торгового центра "Охотный ряд" эвакуировали более четырех тысяч человек из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в подземном торговом центре "Охотный ряд". Эвакуировано более 4 тысяч человек", - сказал он.

По данным источника, на месте работают кинологи и городские службы.