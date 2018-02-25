Боевики обстреляли гуманитарный коридор между Дамаском и Восточной Гутой

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Гуманитарный коридор между Восточной Гутой и Дамаском подвергся минометному обстрелу боевиков. Кроме того, были атакованы центральные районы сирийской столицы. Всего боевики выпустили 21 снаряд, 16 из которых разорвались в лагере беженцев Вафидин.

Боевики обстреляли из минометов гуманитарный коридор между Дамаском и Восточной Гутой. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на собственного корреспондента.

По его данным, обстрелу подверглись также центральные районы сирийской столицы. Всего боевики выпустили 21 мину.

Террористы выпустили 16 снарядов по лагерю беженцев Вафидин, где находится единственный гуманитарный коридор, который связывает Дамаск с Восточной Гутой. Атаке также подвергся квартал Баб-Тума в историческом центре сирийской столицы, а также район Аббасиин.

Совет безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию о прекращении огня на всей территории Сирии. Вооруженные боевики, тем не менее, продолжают обстрелы центра и окраин Дамаска.