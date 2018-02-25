Взрывное устройство в ТЦ "Охотный ряд" не обнаружили

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Сотрудники правоохранительных органов не нашли взрывного устройства в торговом центре "Охотный ряд" после анонимного звонка. Проверка помещений ТЦ в настоящее время завершена.

Правоохранительные органы не нашли взрывное устройство в торговом центре "Охотный ряд" в Москве. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

"Проверка помещений торгового центра завершена, угроза взрыва не подтвердилась", - сказал он.

Ранее сообщалось о поступившем от неизвестного звонке. Он заявил об угрозе взрыва в торговом центре. Из "Охотного ряда" эвакуировали более 4 тысяч человек.