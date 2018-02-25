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У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7. Была объявлена угроза цунами, однако позднее предупреждение было снято. Землетрясение произошло в Тихом океане к востоку от префектуры Фукусима. Очаг залегал на глубине 40 километров.

У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на национальное метеорологическое управление страны.

Эпицентр землетрясения располагался в Тихом океане к востоку от префектуры Фукусима. Очаг залегал на глубине 40 километров.

Информации о разрушениях и пострадавших нет. Была объявлена угроза цунами, однако позднее предупреждение было снято. Данных о нештатных ситуациях на АЭС "Фукусима-1" нет.