В Хабаровске вынесли приговор по делу о хищениях на "Восточном"

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Дальневосточный окружной военный суд в понедельник огласил приговор по громкому делу о хищениях во время строительства космодрома "Восточный". Юрий Хризман, бывший глава "Дальспецстроя" - компании-генподрядчика - признан виновным и осужден на 12 лет лишения свободы.

Дальневосточный окружной военный суд признал виновными фигурантов дела о хищениях на "Восточном". Бывший глава "Дальспецстроя" Юрий Хризман приговорен к 12 годам лишения свободы.

Вместе с ним тюремные сроки получили еще трое: главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин осуждён на семь лет, бывший спикер Хабаровской краевой думы Виктор Чудов - на шесть. Сын Хризмана Михаил приговорён к пяти с половиной годам. Все они также должны выплатить денежные штрафы.

Как сообщает "Газета.Ru", адвокаты Хрихмана и Ашихмина намерены обжаловать приговор.

Расследование о крупных хищениях на "Восточном" длилось три года. В октябре 2014 года были проведены аресты. Руководителей "Дальспецстроя" обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и использовании авансов по госконтрактам на погашение кредитов своего предприятия. Ущерб государству превысил 5 миллиардов рублей. Также доказано, что с 2006 по 2009 годы обвиняемые организовали преступную группу и похитили более 100 миллионов, принадлежавших строительной компании.

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