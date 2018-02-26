Боевики готовят провокацию с химоружием в Bocточной Гyте

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Боевики в пригороде Дамаска - Восточной Гуте - готовят провокацию против мирного населения с применением химического оружия, чтобы обвинить в этом правительственные силы. Данные о готовящейся атаке получили в российском Центре по примирению враждующих сторон.

Незаконные вооруженные формирования в Восточной Гуте готовят провокацию с применением отравляющих веществ с целью обвинить Дамаск в использовании химоружия. Об этом сообщает "ТВ Центр" со ссылкой на Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

Вооруженные группировки, базирующиеся в Гуте, продолжают обстреливать сирийскую столицу из реактивных систем залпового огня, заявляя при этом о приверженности к перемирию. Террористы готовы усилить наступление. Ранее они объявили, что вышли на связь с представителями так называемых спящих ячеек в Дамаске и планируют многочисленные теракты. Одну из атак удалось предотвратить - солдаты сирийской армии уничтожили автомобиль, начиненный взрывчаткой.

При этом только в субботу Совет Безопасности ООН принял резолюцию о прекращении огня в Сирии на 30 дней. Как отметили в нашем МИД, переговоры о перемирии с боевиками в Восточной Гуте велись и ранее, однако те отвергали все предложенные им варианты. В заявлении ведомства подчеркивается: Москва рассчитывает, что "зарубежные покровители антиправительственных формирований будут следить за соблюдением режима тишины". А в нашем посольстве в Вашингтоне выразили надежду, что США будут тщательнее проверять информацию о ситуации в Сирии. Обострение обстановки в Восточной Гуте в Госдепе использовали как повод заявить о провале договоренностей, достигнутых на переговорах в Астане.