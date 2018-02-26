Рогозин назвал срок действия антироссийских санкций

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Ограничительные меры, которые западные страны ввели против России, останутся навсегда, такое мнение озвучил вице-премьер Дмитрий Рогозин. По его словам, для России санкции — это шанс проявить "лучшие черты национального характера".

Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин рассказал, как долго в стране будут действовать ограничительные меры, которые Запад ввел против России.

"(Санкции – прим. ред.) - навсегда. <…> Возрождение национального самосознания России обычно приводит и к быстрому росту ее физических сил. На уровне инстинкта на Западе это никогда никому не нравилось. Санкции — это реакция старого матерого врага на наше усиление. И сняты они будут только в случае, если мы снова станем слабыми", - такое мнение он выразил в интервью газете "Коммерсант".

Рогозин отметил, что санкции для России – это шанс проявить "лучшие черты нашего национального характера".

Что касается влияния санкций на перевооружение армии, вице-премьер сказал, что сложностей хватает, однако меры принимаются. В частности, создан антисанкционный штаб коллегии ВПК, задача которого заключается в том, чтобы не допустить срыва сроков поставок внутренним и внешним заказчикам. ​

Отношения России и Запада испортились в 2014 году. США и ряд европейских стран обвинили Россию в аннексии Крыма и вмешательстве во внутренние дела Украины. На основании обвинений были введены санкции. Москва все нападки отвергает.

С 2016 года начался новый виток ухудшения отношений между Россией и США. Вашингтон обвинил Москву во "вмешательстве" в президентские выборы, по итогам которых президентом стал республиканец Дональд Трамп. По этому факту власти США выдвинули официальные обвинения против 13 граждан России и трех российских организаций.

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