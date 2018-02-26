В правительстве предложили уничтожать нелегальный алкоголь без решения суда

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Вице-премьер России Александр Хлопонин поручил Минфину совместно с другими ведомствами представить предложения по уничтожению нелегального спиртного сразу после его обнаружения. Этот вопрос сейчас прорабатывается.

Нелегальный алкоголь могут начать уничтожать сразу после его обнаружения, отметили в правительстве. Об этом пишет газета "Известия".

Вице-премьер Александр Хлопонин поручил Министерству финансов совместно с другими ведомствами представить предложения по этому вопросу. Свои предложения ведомства должны были представить в кабмин до 21 февраля. Этот вопрос еще прорабатывается, уточнил источник в финансово-экономическом блоке правительства.

В настоящее время контроль за алкогольным рынком осуществляет Росалкогольрегулирование (РАР). Конфискованное и изъятое спиртное уничтожают по решению суда. До этого момента нелегальный алкоголь хранится на складах по всей стране.

В октябре 2017-го объем конфискованного спиртного составил 40 миллионов литров, что эквивалентно полугодовым продажам водки в России.