В России впервые за 4 года увеличилось количество браков

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В 2017 году в России в брак вступили почти на 64 тысячи больше пар, чем в 2016-м. Динамика оказалась положительной впервые за четыре года. Количество разводов при этом не изменилось.

Число зарегистрированных браков в России в 2017 году выросло на 6,5% по сравнению с предыдущим - до 1,05 миллиона пар. Об этом пишет газета "Известия".

Согласно данным Росстата, эта динамика оказалась положительной впервые за четыре года.

Поменялось соотношение браков и разводов. В 2017 году на тысячу браков приходился 571 развод, в то время как в 2016-м — 609.

По словам заведующего научно-учебной лабораторией НИУ ВШЭ Андрея Коротаева, это связано с темпами экономического роста. В частности, он отметил, что в кризис люди обычно откладывают свадьбы, рождение детей и покупку жилья.