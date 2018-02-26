Ночь на понедельник стала самой холодной с начала зимы в Москве

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Ночь на понедельник в Москве стала самой холодной с начала зимы. По данным Гидрометцентра, столбики термометров опускались до минус 19,8 градуса. В Подмосковье температура опускалась почти до минус 30 градусов.

Ночь на понедельник в столице стала самой холодной с начала зимы. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр России.

По данным главной метеостанции города на ВДНХ, столбики термометров в ночь на 26 февраля опускались до минус 19,8 градуса. Самая низкая температура в Московской области была зафиксирована минувшей ночью в Клину, где похолодало до минус 29,3 градуса.

Ранее метеостанция на ВДНХ зафиксировала температурный минимум этой зимы в ночь на 23 февраля. Тогда столбики термометра опустились до минус 18,4 градуса. Абсолютный исторический минимум для 26 февраля в Москве составляет 24 градуса мороза. Такая температура была зафиксирована в 1964 году.