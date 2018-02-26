Шесть человек пострадали при взрыве в британском Лестере
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Накануне в британском городе Лестер произошел мощный взрыв, который разрушил магазин и жилой дом. По последним данным, пострадали шесть человек, двое из них находятся в критическом состоянии. Полиция пока не считает произошедшее терактом.
Шесть человек пострадали в результате мощного взрыва в британском городе Лестер, произошедшем накануне, сообщает медицинская служба города в Twitter.
Состояние двух оценивается как критическое. Городская полиция настоятельно рекомендует избегать район ЧП.
В правоохранительных органах пока не считают, что произошедшее может быть терактом.
Взрыв прогремел в Лестере на улице Хинкли-Роуд поздно вечером 25 февраля. По данным СМИ, в результате ЧП обрушилось двухэтажное здание, в котором располагались квартиры и магазин. О том, сколько людей могли находиться в здании во время ЧП, на данный момент не известно.
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