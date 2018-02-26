Членство ОКР в МОК могут восстановить во вторник или среду

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Членство Олимпийского комитета России в Международном олимпийском комитете может быть восстановлено во вторник или среду. По словам президента Федерации тенниса России, члена МОК Шамиля Тарпищева, осталось проверить допинг-пробы хоккеистов и лыжниц.

Членство Олимпийского комитета России в МОК может быть восстановлено во вторник или среду. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева.

"Во вторник или среду, когда закончится проверка наших олимпийцев. Тогда и будет принято решение. Сейчас ожидают окончания проверки тестов лыжниц и хоккеистов, если проблем не будет, то автоматом будет решение о восстановлении членства Олимпийского комитета России. Всех (остальных) уже проверили, все чисто", - сказал он.

Как сообщили в ОКР накануне, исполком МОК проголосовал за снятие временной дисквалификации российского олимпийского комитета автоматически после проверки всех допинг-проб, взятых на Олимпиаде в Пхенчхане. Членство ОКР будет восстановлено при отсутствии положительных проб.