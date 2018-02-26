Три человека погибли при столкновении молоковоза и лесовоза под Иркутском

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На трассе под Иркутском произошло ДТП, погибли три человека. По предварительным данным, водитель молоковоза нарушил скоростной режим и столкнулся с попутным транспортом — лесовозом. В результате кабина молоковоза оказалась завалена бревнами.

Три человека погибли в результате столкновения молоковоза и лесовоза в Иркутской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

ДТП произошло около деревни Худорожкино. По предварительным данным, водитель молоковоза Hyundai набрал небезопасную скорость и столкнулся со следовавшим в противоположном направлении лесовозом "КамАЗ" с прицепом.

В результате аварии кабина молоковоза оказалась завалена бревнами. По данным ТАСС, все погибшие находились там. На данный момент сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

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