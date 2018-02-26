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Ямайский спринтер Усэйн Болт подписал контракт с футбольным клубом, чье название он отказался говорить. По его словам, поклонники узнают эту тайну 27 февраля. Ранее он тренировался вместе с футболистами клуба из ЮАР "Мамелоди Сандаунз".

Ямайский бегун на короткие дистанции, восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт заявил о подписании контракта с футбольной командой. При этом, он отказался говорить ее название, пишет "Газета.Ru".

"Я подписал контракт с футбольной командой! С какой? Узнаете 27 февраля!" - написал Болт на видео у себя в Instagram.

До этого спринтер тренировался с лидером чемпионата ЮАР по футболу клубом "Мамелоди Сандаунз".

Ранее он неоднократно говорил, что мечтает поиграть за английский "Манчестер Юнайтед".