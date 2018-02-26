Четыре человека стали жертвами взрыва в британском Лестере

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В результате мощного взрыва в британском городе Лестер погибли четыре человека. Об этом сообщили в полиции. Инцидент произошел в небольшом продовольственном магазине вечером, 25 февраля.

Полиция британского города Лестер заявила, что в результате взрыва в небольшом продовольственном магазине погибли четыре человека. Об этом сообщает ТАСС.

Еще четыре человека остаются в больнице, передает РИА Новости.

В полиции отметили, что в результате взрыва и последующего пожара в Лестере оказался разрушен трехэтажный дом. На первом этаже располагался магазин, а над ним двухэтажная квартира.

Взрыв в Лестере произошел вечером, 25 февраля. Сообщалось о шести пострадавших. Полиция пока не считает произошедшее терактом.