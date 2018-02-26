Жертвами удара коалиции США в Сирии стали 29 мирных жителей

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В Сирии 29 мирных жителей стали жертвами нового авиаудара международной коалиции во главе с США. Как сообщает агентство SANA, самолёты сбросили бомбы на несколько деревень вблизи Дейр эз-Зора. Сложная обстановка и в пригородах Дамаска. Незаконные формирования продолжают обстреливать жилые кварталы.

Очередная атака боевиков из укрытия. Противотанковая ракета поражает бульдозер, который разминировал квартал Дамаска, сообщает "ТВ Центр". По разным оценкам, в Восточной Гуте находится до двух тысяч хорошо вооруженных боевиков. Но главный удар вот-вот нанесут их союзники - представители запрещенных террористических группировок, которые скрываются в столице. Российский центр по примирению враждующих сторон предупредил - против мирного населения джихадисты могут использовать химическое оружие.

Накануне боевики предприняли попытку наступления. Чтобы прорваться через блокпосты, они использовали автомобили, начиненные взрывчаткой. Один из них удалось остановить с помощью крупнокалиберного пулемета.

В субботу Совбез ООН принял резолюцию по Восточной Гуте. Стороны должны установить режим тишины на 30 дней, чтобы доставить населению гуманитарную помощь и эвакуировать раненных. В российском МИД рассчитывают, что "зарубежные покровители антиправительственных формирований будут следить за соблюдением режима тишины". Но обострение ситуации в Восточной Гуте в Госдепе использовали как повод заявить о провале договоренностей, достигнутых на переговорах в Астане.

"Всё чаще приводимые американцами ссылки "с мест" указывают на то, что источником получаемых ими сведений о ситуации в Сирии является затесавшаяся в ряды террористов неправительственная организация "Белые каски", финансируемая западными поборниками концепции насильственной смены "неугодных режимов". Призываем американских партнеров тщательнее проверять передаваемую им информацию, сопоставлять ее с реальной обстановкой в САР и учитывать неустанные усилия России, Турции и Ирана по замирению сирийцев", - сообщили в посольстве России в США.

Пока боевики из анклава продолжают обстреливать столицу Сирии. За прошедшие сутки по жилым кварталам было выпущено более 30 мин. Ранены 13 мирных жителей и один военнослужащий.

Никита Васильев, "ТВ Центр".