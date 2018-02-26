Кличко пообещал создавать в Киеве "угрожающие" памятники

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Очередную нелепую оговорку мэра Киева Виталия Кличко обсуждают в Сети. Говоря о сносе арки Дружбы народов, он заявил, что нужно строить новые памятники, которые бы "угрожали" городу. Пока, правда, вместо созидания удается только разрушать. Вандалы осквернили могилу одной из самых знаменитых украинских писательниц.

Вандализм или реконструкция? Культурная общественность Киева в недоумении. Придя на могилу известной украинском поэтессы в день ее рождения, люди обнаружили, что на мемориале пропали все бронзовые ограждения. После того, как была вызвана полиция, свою версию случившегося изложило руководство кладбища: "Эти элементы сняли для восстановления утраченных весной гирлянд - чтобы сделать точно такие же. Их отольют по образцам на фабрике. Сейчас именно это и происходит, после чего мемориал восстановят в прежнем виде".

Но большинство в такие объяснения не верят. Объявлений о необходимости замены элементов ограды не было, пропали они ночью. Да и зачем было начинать реконструкцию именно в день памяти поэтессы. К тому же, как признают сотрудники кладбища, хищения на мемориале случались и раньше, например, прошлой весной.

А в Киеве тем временем продолжается вандализм на государственном уровне. Во исполнение закона о декоммунизации мэр заявил о необходимости сноса арки Дружбы и монумента Родине-матери. Взамен Виталий Кличко предложил создавать новые памятники, которые будут "угрожать" городу. Очередная комическая оговорка тут же стала лидером просмотров в интернете.

Главная угроза, по мнению киевский властей, исходит от России. Но как бы ни хотели они убедить в этом весь украинский народ, данные соцопросов говорят, что 40 процентов жителей страны убеждены, что отношения скоро вернутся на прежний уровень. И еще столько же верят, что крепкой дружбы, может быть, и не будет, но не будет и вражды. А сложившаяся ситуация - результат политики Порошенко и компании.

"Видите, к чему привела вся внешняя политика нашей страны? Она привела в первую очередь к тому, что у нас уже вообще нет друзей. Все страны, которые окружают Украину, уже сегодня друзьями никак не являются. Более того, мы все больше и больше начинаем видеть, что "погано дило". Я думаю, что русский и украинский народ, что бы тут ни орали, всегда жили дружно. И всегда очень много связей. Миллионы людей женаты, семьи. Поэтому, мне все же кажется, тут дело в правителях, а не в людях", - рассказал народный депутат Украины Вадим Рабинович.

Поезд Киев – Москва – самый популярный и прибыльный на Украине, а миллионы украинцев, работающие в России, приносят в страну больше средств, чем все потуги правительства. Но власти выгодна эскалация напряженности. Вот и глава Генштаба Муженко, комментируя подписание президентом "Закона о реинтеграции", концентрируется не на мире, а на войне. Готовится бороться с мифической российской угрозой и в очередной раз призывает Запад помочь Украине поставками летального оружия.

"Будет завершена антитеррористическая операция, и мы перейдем к операции объединенных сил. Это означает четкую структуру управления, создание объединенного оперативного штаба. Это позволит нам систематизировать и упорядочить деятельность наших подразделений. И, главное, это даст возможность более эффективно и в рамках правового поля использовать вооруженные силы", - отметил Муженко.

О мощи вооруженных сил Украины Муженко говорит на фоне раритетных сабель и топориков. А правовым считает применения оружия против граждан своей страны. Мир в Донбассе этой власти не нужен.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".