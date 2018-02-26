Собянин открыл движение на первом участке Большой кольцевой линии метро

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Мэр Москвы Сергей Собянин открыл первый участок Большой кольцевой линии метро (БКЛ) от станции "Деловой центр" до станции "Петровский парк".

Событие, которого ждали сотни тысяч жителей столицы. Запущен первый участок Большой кольцевой линии Московского метрополитена. Старт движения дал мэр города Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

Первых пассажиров встретили сразу пять станций - "Деловой Центр", "Шелепиха", "Хорошёвская", "ЦСКА" и "Петровский Парк". Длина нового отрезка - более 10 километров, а пропускная способность более миллиона человек в сутки.

Первая пятерка поможет значительно разгрузить соседние ветки и вдвое сократить время поездки в центр. Передовые технологии, просторные и яркие платформы, удобные пересадки и продуманные маршруты для людей с ограниченными возможностями. Каждая станция имеет свой индивидуальный отличительный стиль. На одной можно увидеть произведения русского авангарда начала XX века, а на другой - героев спортивного клуба ЦСКА.

"Хотел поздравить строителей и вручить им награды. Сегодня историческое событие для Москвы, для москвичей, для московского метрополитена - вводится первый участок Большой кольцевой линии метро. Это одна из самых крупнейших линий метро в мире. Она охватит серединные части Москвы и сделает районы гораздо ближе. Доступность будет лучше. Комфортность в пути для москвичей станет лучше. Разгрузится перегруженная кольцевая линия, радиальное направление", - приводит слова Собянина АГН "Москва".

Это лишь первая часть грандиозного проекта. Большая кольцевая линия столичной подземки станет самой протяженной веткой в мире и свяжет все столичные районы. Будет построено более 30 станций. Закончить все работы над единой транспортной системой столицы планируют в ближайшие 4 года.