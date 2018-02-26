Смотрите в 22:30 специальный репортаж "Бессмертие по рецепту"

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12:05 Политика
Евросоюз усилил санкции в отношении Северной Кореи
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13:39 Сирийский конфликт
Турция вводит в сирийский Африн подразделения спецназа
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08:27 Уголовное дело
В Хабаровске вынесли приговор по делу о хищениях на "Восточном"
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11:12 Москва
Собянин открыл движение на первом участке Большой кольцевой линии метро
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12:30 В мире
Храм гроба Господня в Иерусалиме закрыт на неопределенный срок
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08:38 Политика
Рогозин назвал срок действия антироссийских санкций
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