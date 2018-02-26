Смотрите в 22:30 специальный репортаж "Бессмертие по рецепту"

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Практически каждый день приносит новые сообщения об открытиях в области медицины. Люди живут всё дольше. Но можно ли победить смерть? Специальный репортаж Петра Вершинина "Бессмертие по рецепту" смотрите в понедельник в 22:30 на канале "ТВ Центр".