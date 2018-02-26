Фонд "Подари жизнь" и "ТВ Центр" собирают средства на лечение Юли Емельяновой

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Благотворительный фонд "Подари жизнь" и канал "ТВ Центр" собирают средства на лечение Юли Емельяновой. У девочки - прогрессирующая лимфома. Не помогает уже пятый курс химиотерапии. Для выздоровления нужна трансплантация костного мозга. Но проводить операцию можно только при условии ремиссии болезни. Противоопухолевые препараты стоят 700 тысяч рублей. Таких денег у семьи Юли нет.

Она сидит в больничном коридоре, словно пугливая птица. Не за себя переживает - за маму. Если лекарство опять не подействует, та может отчаяться. Юля словно оттягивает момент. Воркует с медсестрами, улыбаясь. Это чувствуется даже через маску на лице. А в глазах - тревога.

Ей меняют лекарства одно за другим. Уже пятый курс терапии. Лимфома не поддаётся. Страшный диагноз Юле поставили два года назад. Они с мамой тогда не поверили - вцепились друг в друга от страха, и ждали - сейчас врачи перепроверят, и скажут - ошибка. Юля ведь никогда ничем не болела. Не сказали. И тогда началась борьба с болезнью. Превозмогая боль и никому не жалуясь.

Это видео - с выпускного в школе искусств. Её родной и любимый ансамбль танца "Солнышко". С этими ребятами Юля много гастролировала, они же собирали ей деньги, когда она заболела. И сменили танец на более легкий год назад, когда она сразу после выписки примчалась в родной город.

Плачет, потому что больше так и не станцевала. За два месяца после той прошлогодней выписки Юля успела многое: сдать ЕГЭ – причем, блестяще, поступить в университет. В июле прошла плановое обследование. И опять услышала страшный диагноз.

"Клетки данной опухоли поразили сначала средостение - то есть в грудной полости находится образование. Потом мы зафиксировали прогрессию с поражением почек с двух сторон. И теперь необходимо достижение следующего шага - опять необходимо ввести её в ремиссию, чтобы потом провести трансплантацию костного мозга", - рассказала врач Евгения Бровкина.

В центре Димы Рогачева Юлю очень любят. За добрый нрав и отзывчивость. Нужно помочь другим? Пожалуйста! Это она участвует в акции, поддерживает тех, кто боится остаться без волос из-за химиотерапии. Доказывает на своем примере, что даже так красиво.

Юле жизненно необходима пересадка костного мозга. Но приступить к ней сейчас нельзя, нужно дождаться ремиссии. А для этого необходимы противоопухолевые препараты. Стоимость лечения - 700 тысяч рублей. У мамы таких денег нет. Зато есть надежда и очень сильная вера в то, что дочку спасут добрые люди. Достаточно отправить любую сумму цифрами на номер 6162. И Юля будет улыбаться, учиться, танцевать. Будет жить.

Ольга Стрельцова, Илья Ушаков, "ТВ Центр".