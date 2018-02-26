В метро беременным пассажиркам выдадут специальные значки

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Московский метрополитен раздаст беременным пассажиркам специальные значки, чтобы им уступали место в транспорте. Акция будет проводиться с целью повысить уровень социальной ответственности и вежливости пассажиров по отношению друг к другу.

В московском метрополитене стартовала акция по раздаче специальных значков для беременных пассажирок, об этом ТАСС рассказал первый замначальника столичного метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

"В метро, которое считается транспортом повышенной опасности, будущие мамы, как никто другие, нуждаются в том, чтобы им уступили сидячее место. Чтобы простимулировать наших пассажиров быть вежливее и внимательнее друг к другу, мы проводим такую социальную кампанию", - рассказал он.

Специальный значок "Спасибо, что уступили место будущей маме" можно получить на стойке "Живое общение" на 13 станциях метро и пяти станциях МЦК. Справку о беременности предоставлять не нужно. Наказывать пассажиров, которые по каким-либо причинам откажутся уступать место, не будут.

Латыпов отметил, что подобные акции уже проходили в метрополитене Нью-Йорка и Лондона.

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