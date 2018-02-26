Россию встревожили угрозы применения силы против Дамаска со стороны США

Теги: Политика сирия сша мид россия

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия встревожена угрозами применения силы против Дамаска со стороны ряда стран, в том числе США. По его словам, подобные действия противоречат принятой Совбезом ООН резолюции о перемирии на территории Сирии.

Россия встревожена угрозами применения силы против Дамаска со стороны США. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на замминистра иностранных дел Сергея Рябкова.

"Для нас крайне тревожными выглядят сообщения о том, что на фоне общего усиления риторики против Дамаска и антироссийской риторики в Вашингтоне вновь слышатся угрозы применения силы, противоправной, незаконной. Для этого ищутся предлоги, это полностью противоречит смыслу и содержанию резолюции СБ ООН 2401", - сказал он.

Совет безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию о прекращении огня на всей территории Сирии. Это должно позволить доставить гуманитарную помощь населению и эвакуировать раненых. При этом на запрещенные группировки решение о перемирии не распространяется.