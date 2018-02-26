Российские олимпийцы вылетели из Сеула в Москву с опозданием

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Российские спортсмены, принимавшие участие в Олимпиаде-2018, вылетели из Южной Кореи на родину с часовым опозданием. Олимпийцы прибудут в московский аэропорт "Шереметьево" в 18:48 по московскому времени, на 38 минут позже запланированного прибытия.

Российские спортсмены вылетели домой из Южной Кореи с часовой задержкой, сообщает РИА Новости.

Изначально вылет из аэропорта в Сеуле был намечен на 8:30 по московскому времени, однако борт в итоге вылетел в 9:31. Спортсмены должны прибыть в московский аэропорт "Шереметьево" в 18:48 по московскому времени, на 38 минут позже запланированного прибытия.

Зимняя Олимпиада в южнокорейском Пхенчхане завершилась 25 февраля. Наши спортсмены завоевали 17 медалей: две золотых, шесть серебряных, девять бронзовых.