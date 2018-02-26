В Зеленограде спасли привязанную к дереву рысь

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В Зеленограде обнаружили привязанную к дереву рысь. Ее спасли и передали в центр реабилитации в Подмосковье.

Жительница Зеленограда обнаружила привязанную к дереву рысь. Как передает Агентство "Москва", животное спасли и передали в центр реабилитации в Подмосковье.

Как рассказали в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, на общегородскую "горячую линию" поступил звонок от жительницы о том, что гуляя по парку в Зеленограде, она увидела крупную дикую кошку, привязанную к дереву.

"Специалисты департамента природопользования Москвы выехали на место, и обнаружили рысь, которую отправили на передержку в Центр реабилитации животных под Яхромой", - отметили в центре.

Как рассказал глава департамента природопользования Антон Кульбачевский, случаи обнаружения диких животных в столице участились.