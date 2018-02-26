На северо-западе Москвы ограбили разработчика криптовалюты PRIZM

Теги: полиция ограбление Происшествие москва

Неизвестные ограбили разработчика криптовалюты PRIZM Юрия Майорова. У него отобрали сумку с 20 тысячами долларов, документами, двумя телефонами и ноутбуком. Возбуждено уголовное дело о грабеже. Полиция разыскивает подозреваемых.

На северо-западе столицы неизвестные ограбили учредителя компании "Нейросеть", разработчика криптовалюты PRIZM Юрия Майорова. Инцидент произошел 23 февраля. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Мужчина сообщил, что на улице Исаковского четверо неизвестных насильно посадили его в автомобиль Mercedes, избили и открыто похитили сумку, в которой находились 20 тысяч долларов, документы, два телефона и ноутбук. Разработчика некоторое время возили по городу и высадили на улице Борисовские Пруды. Злоумышленники скрылись", - сказал он.

По данному факту возбуждено уголовное дело о грабеже. Причиненный ущерб оценен в 1,4 миллиона рублей. Полиция разыскивает подозреваемых.