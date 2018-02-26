Лавров проведет переговоры с главой МИД Франции в Москве

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Глава МИД России Сергей Лавров встретится в Москве со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом. Министры обсудят ряд международных вопросов, в том числе подготовку визита в Россию президента Франции Эммануэля Макрона в мае.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан встретятся во вторник, 27 февраля, в Москве, говорится в сообщении МИД России.

Стороны намерены обсудить сирийский кризис, ситуации на Украине, Ближнем Востоке, Корейском полуострове, взаимодействие России и Франции в ОБСЕ и Совете Европы.

Кроме того, министры уделят внимание подготовке визита в Россию президента Франции Эммануэля Макрона в мае 2018 года. Французский лидер намерен принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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