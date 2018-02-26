Евросоюз усилил санкции в отношении Северной Кореи

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Совет Евросоюза усилил санкции в отношении Северной Кореи. В частности ЕС принял решение ужесточить торговые ограничения и выслать всех северокорейских рабочих. Таким образом санкции Евросоюза были приведены в соответствие резолюции Совбеза ООН.

Европейский союз ужесточил санкции в отношении Северной Кореи. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС на уровне глав МИД.

"Совет ЕС усилил санкции против КНДР, приведя их в соответствие с требованиями последней резолюции СБ ООН по КНДР номер 2397", - говорится в документе.

Как отметили в пресс-службе Совета ЕС, новые санкции включают в себя ужесточение на экспорт в КНДР нефтепродуктов, запрет на импорт из Северной Кореи продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции, машин, электрооборудования, земли, камня и древесины. Евросоюз также запретил экспортировать в КНДР всю промышленную технику, транспортные средства, железо, сталь и другие металлы. Ограничение введены против морских судов, в отношении которых есть основания полагать, что они нарушают санкции ООН. Санкции также предполагают высылку всех рабочих из КНДР в течение 24 месяцев.