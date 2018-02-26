СК не нашел мотива мести в ДТП с отцом обвиняемого в убийстве Драчева

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Смерть отца Анара Аллахверанова в ДТП не связана с убийством чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева. Следственный комитет не нашел мотива мести в действиях водителя, который сбил родственника фигуранта дела, когда тот шел на работу.

Следственный комитет не нашел мотива мести в действиях водителя, который 16 января насмерть сбил отца Анара Аллахверанова, обвиняемого в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, сообщает РИА Новости.

"В ходе расследования уголовного дела отрабатывались различные версии произошедшей аварии, в том числе версия убийства пешехода из мести, так как погибший являлся родственником фигуранта дела об убийстве известного спортсмена в августе 2017 года в центре Хабаровска. В ходе следствия данная версия не нашла своего подтверждения. Расследование дела завершено", - заявили следователи.

В СК отметили, что 25-летний водитель не менее 20 раз за последние три года привлекался к административной ответственности за превышение скорости, управление машиной без документов. Уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, будет передано в суд.

20 августа в Хабаровске между чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу Андреем Драчевым и посетителем кафе Анаром Аллахверановым завязался конфликт, затем переросший в драку. Спортсмен получил черепно-мозговую травму, от которой скончался в реанимации.

В отношении Аллахверанова было заведено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". После этого СКР переквалифицировал его на более тяжкую статью – "Убийство, совершенное из хулиганских побуждений". 19 сентября Аллахверанов сам сдался властям. Его арестовали.

16 января 2018 года отец Аллахверанова погиб в ДТП в Хабаровске по пути на работу. По словам адвоката, мужчина получал угрозы после гибели спортсмена Драчева. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело.

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