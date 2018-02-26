Задымление в метро Лондона привело к эвакуации пассажиров поезда

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На станции лондонского метро "Мэншн Хаус" произошло задымление. В результате были эвакуированы пассажиры одного из поездов.

На лондонской станции метро "Мэншн Хаус" произошла эвакуация из-за сообщений о задымлении в одном из вагонов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Daily Express.

Инцидент произошел в 7:30 (10:30 по московскому времени). Пассажиры одного из поездов, прибывших на станцию, были вынуждены покинуть состав после того, как дым начал заполнять вагон из вентиляционных отверстий. Источник задымления неизвестен.

Также технический сбой произошел на станции "Барбикан". Случившееся привело к серьезным задержкам на двух основных маршрутах в утренние часы-пик.

Накануне в другом британском городе Лестер произошел взрыв. В результате погибли четыре человека, еще четверо госпитализированы.